Сын Якунина, задержанный в Норвегии за запуск дрона, не признает свою вину

29 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Сын Якунина, задержанный в Норвегии за запуск дрона, не признает свою вину

Российский бизнесмен Андрей Якунин, который обвиняется в запуске беспилотников на Шпицбергене, не признал вину в суде, сообщила телерадиокомпания NRK.

В ходе начавшегося судебного процесса в Тромсе предприниматель не признал своей вины в нарушении закона. Ранее Норвегия ввела в отношении РФ и ее граждан санкции, по которым россияне не могут запускать в этой стране беспилотники.

Адвокаты Якунина считают, что мужчину судят неправомерно, так как запрет пытаются применить к гражданину с паспортом Великобритании, а закон материковой Норвегии - к обладающей особым международным статусом территории Шпицбергена, пишет "МК".

Якунин был задержан 17 октября из-за съемки с помощью беспилотника на Шпицбергене. Сообщалось, что сын экс-главы РЖД получает консульскую помощь от посольства Великобритании.

Теги: якунин, дрон, норвегия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.11.2022 02:06 Мск Суд в Норвегии решил освободить сына экс-главы РЖД Якунина
Ранее 28.10.2022 09:39 Мск Суд Норвегии оставил под стражей сына экс-главы РЖД Якунина
Ранее 22.10.2022 11:13 Мск Сын экс-главы РЖД объяснил "забывчивостью" находку своего российского паспорта в Норвегии
Ранее 21.10.2022 09:55 Мск Сыну экс-главы РЖД, задержанному в Норвегии, помогает британское посольство
Ранее 20.10.2022 09:24 Мск Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии за запуск дрона


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети