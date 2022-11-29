Сын Якунина, задержанный в Норвегии за запуск дрона, не признает свою вину

Российский бизнесмен Андрей Якунин, который обвиняется в запуске беспилотников на Шпицбергене, не признал вину в суде, сообщила телерадиокомпания NRK.

В ходе начавшегося судебного процесса в Тромсе предприниматель не признал своей вины в нарушении закона. Ранее Норвегия ввела в отношении РФ и ее граждан санкции, по которым россияне не могут запускать в этой стране беспилотники.

Адвокаты Якунина считают, что мужчину судят неправомерно, так как запрет пытаются применить к гражданину с паспортом Великобритании, а закон материковой Норвегии - к обладающей особым международным статусом территории Шпицбергена, пишет "МК".

Якунин был задержан 17 октября из-за съемки с помощью беспилотника на Шпицбергене. Сообщалось, что сын экс-главы РЖД получает консульскую помощь от посольства Великобритании.