28 Октября 2022
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Общество За рубежом
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Суд Норвегии оставил под стражей сына экс-главы РЖД Якунина

Апелляционный суд норвежского Холугаланда после собственного решения отпустить из-под стражи сына бывшего главы РЖД Андрея Якунина рассмотрел апелляцию обвинения и оставил его под арестом. Об этом сообщает РКБ со ссылкой на NHK.

Согласно решению суда, Якунина будут держать под арестом до тех пор, пока Верховный суд страны не рассмотрит дело.

27 октября апелляционный суд Холугаланда отпустил из-под стражи Якунина.

Ранее Норвегия ввела в отношении РФ и ее граждан санкции, по которым россияне не могут запускать в этой стране беспилотники. Якунину-младшему предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене.

Сообщалось, что сын экс-главы РЖД получает консульскую помощь от посольства Великобритании. Якунин-младший является гражданином Соединенного Королевства.

Теги: андрей якунин, норвегия, арест



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