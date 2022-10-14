Работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены до 1 июля – распоряжение правительства

Правительство РФ назначило единственного исполнителя работ по восстановлению Крымского моста. Им стало ООО "Нижнеангарсктрансстрой". В распоряжении за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина говорится, что работы должны быть выполнены в срок до 1 июля 2023 года (предельный срок).

Восстановительные работы на мосту уже ведутся. По словам вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, в круглосуточных работах принимают участие более 250 человек, 30 единиц техники. Сроки восстановления пока не называются как и стоимость работ.