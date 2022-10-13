13 Октября 2022
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Происшествия В России
Фото: odnako.su

При попытке взорвать "Турецкий поток" задержаны несколько диверсантов - Песков

При попытке совершения теракта на газопроводе "Турецкий поток" были взяты диверсанты, несколько человек арестованы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал <…> они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше", - заявил Песков журналистам.

О попытке подорвать "Турецкий поток" ранее на заседании Совбеза РФ заявил президент России Владимир Путин. Сегодня он повторил эту информацию уже во время встречи с турецким коллегой в Астане.

После этого Путин предложил Реджепу Тайипу Эрдогану построить еще один газопровод из России в Турцию, а также создать в этой стране совместный газовый хаб.

Теги: турецкий поток, диверсия, дмитрий песков, задержание



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