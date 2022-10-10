10 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Политика В России
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Украинские спецслужбы пытались подорвать газопровод "Турецкий поток" – Путин

Президент России Владимир Путин сообщил о попытках украинских спецслужб вывести из строя газопровод "Турецкий поток". Об этом он рассказал на заседании Совбеза РФ.

"Вы знаете, что вчера председатель Следственного комитета Бастрыкин доложил о первых результатах расследования взрыва на Крымском мосту. Взрыв, устроенный 8 октября, это теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры. Очевидно также, что организатор – киевский режим", - начал совещание Путин.

Он рассказал о других попытках атак, в том числе о тех, о которых ранее публично не сообщалось: "Совершен и целый ряд других терактов и попыток терактов в отношении объектов энергетики и газотранспортной системы, включая попытку подрыва "Турецкого потока", это доказано и подтверждается в том числе самими исполнителями терактов. Киевский режим давно использует террористические методы. СБУ уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС".

"Россию не допускают до расследования взрывов на "Северном потоке", но нам всем известен бенефициар этого события", - добавил президент.

Теги: турецкий поток, украинские спецслужбы, газопровод



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