Путин предложил Эрдогану построить в Турцию еще один газопровод и создать газовый хаб

Президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить еще один газопровод и создать в Турции газовый хаб.

"Если есть заинтересованность Турции, мы могли бы рассмотреть возможность еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба", - сказал президент России во время двусторонней встречи с Эрдоганом в Астане, на полях саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Слава богу, "Турецкий поток" успешно работает, хоть его и пытались взорвать", - вновь вспомнил Путин об информации, которую он раскрыл буквально на днях широкой общественности.

Путин отметил, что цена на газ сейчас "заоблачная", а с помощью газового хаба Турция и Россия могли бы регулировать цены на "нормальном, рыночном уровне без всякой политической окраски".