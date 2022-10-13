13 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
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Путин предложил Эрдогану построить в Турцию еще один газопровод и создать газовый хаб

Президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить еще один газопровод и создать в Турции газовый хаб.

"Если есть заинтересованность Турции, мы могли бы рассмотреть возможность еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба", - сказал президент России во время двусторонней встречи с Эрдоганом в Астане, на полях саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Слава богу, "Турецкий поток" успешно работает, хоть его и пытались взорвать", - вновь вспомнил Путин об информации, которую он раскрыл буквально на днях широкой общественности.

Путин отметил, что цена на газ сейчас "заоблачная", а с помощью газового хаба Турция и Россия могли бы регулировать цены на "нормальном, рыночном уровне без всякой политической окраски".

Теги: владимир путин, реджеп тайип эрдоган, газопровод



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