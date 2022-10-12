Россия могла бы создать в Турции газовый хаб для Европы – Путин

Утраченный объем транзита по "Северным потокам" Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав хаб для поставок через "Турецкий поток", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Он не исключил, что "Северные потоки" могут быть восстановлены, но для этого России нужны гарантии безопасности и экономической целесообразности.

Вероятно, тема создания хаба в Турции будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции в Казахстане.