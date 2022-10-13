Банки хотят создать онлайн-канал для связи с Минобороны по мобилизованным

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает автоматизировать обмен информацией между банками, микрофинансовыми организациями, работодателями и Министерством обороны.

Как следует из письма НСФР глава кабмина Михаилу Мишустину, это необходимо, чтобы оперативно подтверждать статус мобилизованного и предоставлять ему кредитные каникулы. Отмечается, что банки и работодатели могут не обладать актуальной информацией о конкретном месте службы заемщика или работника.

В НСФР предлагают предоставить доступ к государственным информационным системам с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Возможность направления через СМЭВ централизованного запроса в министерства и ведомства кредиторы считают "принципиально важной". Среди ведомств Национальный совет перечисляет Минобороны, Росгвардию, воинские формирования и прочие органы из закона "Об обороне", сообщают "Ведомости".

Напомним, глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила, что наличие в России единой электронной базы граждан, пребывающих в запасе, не облегчило бы проведение частичной мобилизации, а сделало бы положение только хуже, поскольку база, скорее всего, оказалась бы в руках противника.