В Лиге безопасного интернета выступили против электронной базы запасников

Наличие в России единой электронной базы граждан, пребывающих в запасе, не облегчило бы проведение частичной мобилизации, а сделало бы положение только хуже, поскольку база, скорее всего, оказалась бы в руках противника, сообщила в Telegram глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

"Все чаще стали звучать заявления от представителей власти, что якобы основная (!) проблема при проведении частичной мобилизации состоит в том, что нет единой электронной базы учета лиц, пребывающих в запасе. На самом деле если бы была такая общая база, то мы бы оказались в гораздо худшем положении: она моментально появилась бы в руках противника", – заявила она.

Она отметила, что 2022 год показал, что почти все базы данных в РФ "дырявые", а утечка базы лиц в запасе привела бы к провокациям и угрозам со стороны Украины в отношении жен и родителей мобилизованных, сообщает "Коммерсант".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новой волны мобилизации граждан для участия в специальной военной операции на Украине в настоящее время в РФ нет.