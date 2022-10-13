Омбудсмены назвали основные жалобы мобилизованных

В России три недели идет частичная мобилизация.

За это время власти более 23 регионов заявили о выполнении плана по мобилизации. В отделениях Общероссийского народного фронта (ОНФ) с сентября стали принимать сообщения о нарушениях при частичной мобилизации. С 25 сентября по 10 октября по этому поводу поступило более 33 тыс. обращений — из них более 7 тыс. указывают на нарушения в действиях военкоматов.

Как сообщил заместитель руководителя исполкома ОНФ Борис Подольный, в результате рассмотрения таких случаев уже более 1300 человек удалось либо вернуть домой, если они не должны были служить, либо помочь стать добровольцами. Из проблем выделяется мобилизация единственных опекунов, родителей из многодетных семей, непроведение или формальное проведение медкомиссий.

Чаще всего к уполномоченным по правам человека в регионах РФ в первые дни мобилизации. Интенсивность была обусловлена наличием "определенного информационного вакуума" на первоначальном этапе, отсутствием правовых и разъяснительных документов, конкретизирующих единообразный порядок.

Большая часть звонков на горячую линию была информационного характера. Вторыми по числу обращений являются жалобы на медицинский осмотр или на проблемы со здоровьем. Одним из самых распространенных доводов для обращений является непроведение медицинской комиссии для установления заболеваний, препятствующих прохождению службы по мобилизации (13 жалоб), а также несогласие с результатами медицинского освидетельствования, сообщает РБК.

Напомним, Национальный совет финансового рынка предлагает автоматизировать обмен информацией между банками, микрофинансовыми организациями, работодателями и Министерством обороны. Это необходимо, чтобы оперативно подтверждать статус мобилизованного и предоставлять ему кредитные каникулы.