Госдума призвал Шойгу разъяснить военкоматам порядок отсрочек от частичной мобилизации
Главу Министерства обороны России Сергея Шойгу попросили дать поручение официально разъяснить военкоматам и россиянам, что существует утвержденный в начале октября порядок предоставления отсрочек.
Соответствующую правительственную телеграмму министру направила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. По ее словам, в комитет поступило свыше 100 обращений об отказе комиссариатов руководствоваться нормами, "предусмотренными порядком предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации от 4 октября 2022 года".