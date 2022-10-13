13 Октября 2022
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Политика В России
Фото: vk.com/karaool

Госдума призвал Шойгу разъяснить военкоматам порядок отсрочек от частичной мобилизации

Главу Министерства обороны России Сергея Шойгу попросили дать поручение официально разъяснить военкоматам и россиянам, что существует утвержденный в начале октября порядок предоставления отсрочек.

Соответствующую правительственную телеграмму министру направила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. По ее словам, в комитет поступило свыше 100 обращений об отказе комиссариатов руководствоваться нормами, "предусмотренными порядком предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации от 4 октября 2022 года".

Теги: Шойгу, Минобороны, мобилизация, армия



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