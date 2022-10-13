Госдума призвал Шойгу разъяснить военкоматам порядок отсрочек от частичной мобилизации

Соответствующую правительственную телеграмму министру направила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. По ее словам, в комитет поступило свыше 100 обращений об отказе комиссариатов руководствоваться нормами, "предусмотренными порядком предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации от 4 октября 2022 года".

"Военкоматы отрицают наличие такого порядка", написала депутат в Telegram. Во избежание неоправданного повышения социального недовольства Останина просит Шойгу "дать поручение официально разъяснить в публичном пространстве военным комиссариатам и гражданам наличие указанного порядка, регламентирующего получение гражданами отсрочек".

В России три недели идет частичная мобилизация. За это время власти более 23 регионов заявили о выполнении плана по мобилизации. В отделениях Общероссийского народного фронта (ОНФ) с сентября стали принимать сообщения о нарушениях при частичной мобилизации. С 25 сентября по 10 октября по этому поводу поступило более 33 тыс. обращений — из них более 7 тыс. указывают на нарушения в действиях военкоматов.