В Минобороны РФ высказались об ударах по системе энергетики Украины

Вооруженные силы России продолжили нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщает Минобороны РФ

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Также в Минобороны рассказали о том, как СВО проходит на различных направлениях. Например, на Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлениях Райгородки и Нововодяного. Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

Напомним, 10 октября была серия аналогичных ударов. По данным военного ведомства, российскими вооруженными силами нанесен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины". В МО подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. При этом в Кремле заявили, что удары по Украине проходят в рамках спецоперации.