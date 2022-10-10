Удары по Украине проходят в рамках спецоперации, - Песков

Удары по Украине проходят в рамках спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы именно к Минобороны", - цитирует его РИА Новости.

Также Песков добавил, что решений об изменении статуса СВО на контртеррористическую операцию (КТО) или введении военного положения в отдельных регионах на данный момент не принималось.

Напомним, в понедельник утром сообщалось о взрывах практически по всей территории Украины. Под ракетные удары попали Киев и Киевская область, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.