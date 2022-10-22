22 Октября 2022
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Экономика Украина
Фото: Накануне.ru

В различных регионах Украины огранили потребление электричества

В различных регионах Украины пользователям электроэнергии ограничили ее потребление.

"Сегодня, 22 октября, утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому диспетчерский центр вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем та, что применялась накануне, 21 октября", - сообщает "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

Ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

Теги: Укрэнерго, электричество, сеть



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