Минобороны РФ: Все назначенные объекты на Украине поражены

Минобороны России прокомментировало ракетные обстрелы территорий Украины.

По данным военного ведомства, сегодня российскими вооруженными силами нанесен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины".

В МО подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Ранее в Кремле заявили, что удары по Украине проходят в рамках спецоперации. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться комментариев от Минобороны.