11 Октября 2022
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Политика За рубежом Украина
Фото: Leah Millis/Reuters

Байден пообещал предоставить Украине системы ПВО

Американский президент Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым вооружением, в том числе системами ПВО, сообщает Белый дом.

Отмечается, что Байден в разговоре с президентом Украины осудил ракетные удары России.

Ранее президент США сообщил, что западные страны готовы наращивать давление на российские власти и поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Кроме того, США и Запад настроены на то, чтобы "привлечь к ответственности" РФ и президента Владимира Путина.

Ранее в Кремле заявили, что удары по Украине проходят в рамках спецоперации. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться комментариев от Минобороны.

Теги: Байден, Украина, спецоперация, ПВО



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