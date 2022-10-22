Масштаб повреждений линий электропередач на Украине может превышать последствия ударов 10-12 октября

Масштаб повреждений линий электропередач на Украине, по данным "Укрэнерго", сопоставим или может превышать последствия ударов 10-12 октября.

Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия удары. Сейчас вынужденно применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий.

Напомним, 10 октября и 11 октября нанесены аналогичные ударов. По данным Минобороны РФ, российскими вооруженными силами нанесен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины". В МО подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. При этом в Кремле заявили, что удары по Украине проходят в рамках спецоперации.