31 Декабря 2021
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Киев отменил "вторжение России" - решение СНБО

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов "отменил" "российское вторжение". Об этом он заявил после состоявшегося заседания.
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Чиновник сказал, что на сегодняшний день большой опасности на границе нет, а количество российских военных "возросло незначительно". Да и вообще разговоры о готовящемся нападении - это будто бы позиция некоторых западных СМИ. Данилов считает, что слухами о войне Украину просто запугивают. Правда, непонятно, кто это делает, потому что слухи о "нападении России" распространяются именно на Западе. То есть он косвенно подтвердил, что западные страны просто манипулируют Украиной.

Он также заявил, что специалисты подсказывают: "большого вторжения Россия не может сделать даже физически" в силу масштабов территории и необходимости потратить много времени на подготовку. Но при нападении половина населения Украины, то есть почти 20 млн человек, встанут на защиту, из них треть - сразу с оружием в руках. Поэтому ситуация находится под контролем Киева.

"Отдыхайте спокойно, празднуйте", – разрешил секретарь СНБО.

Интересно, что и в Донбассе количество обстрелов в последнюю неделю уменьшилось. По данным ОБСЕ - примерно на треть. 22 декабря в Контактной группе было достигнуто соглашение о возврате к режиму прекращения огня, как заявили в Киеве, но в Донбассе это опровергли, подчеркнув, что ДНР и ЛНР не выходили из прошлого режима и речь должна идти только об ужесточении мониторинга нарушений (именно Украина недавно разрешила открывать огонь, отринув договоренности 22 июля 2020 года). Но Киев таких обязательств не давал, поэтому судьба нынешнего улучшения ситуации непонятна.

Не исключено, что частичное успокоение ситуации может быть фоном для переговоров между Россией и США, чтобы ослабить требования России по гарантиям безопасности.

Теги: украина, снбо



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