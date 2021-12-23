Контактная группа договорилась о режиме прекращения огня на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась о полном соблюдении режима прекращения огня, что является шагом к деэскалации, заявил руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак. По его словам, на этот раз прекращение огня будет устойчивым. При этом он обвинил Россию в блокировании процесса перемирия на Донбассе, пишет "Коммерсант".

"Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились. В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение строго соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это шаг к деэскалации на востоке. Надеемся, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет спасти жизни защитников Украины и мирных граждан",— написал Ермак в Facebook.

Он выразил надежду, что новогодние праздники пройдут без инцидентов, спокойно.