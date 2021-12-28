28 Декабря 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
виталий Кличко (2014) | Фото:

Кличко снова заявил о начале подготовки к "российскому вторжению"

Мэр Киева Виталий Кличко, вернувшийся с отдыха в Альпах, снова заявил, что готовит город к "российскому вторжению". И начинает создавать территориальную оборону, которая при необходимости возьмет под охрану здания органов власти. Уже в январе планируется провести командно-штабные учения.
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Однако это больше похоже за борьбу в верхах. Минобороны республики обвинило Кличко в пиаре на теме обороны.

"Минобороны обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость действовать в пределах своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, идущих вразрез с положениями закона "Об основах национального сопротивления", - заявили в ведомстве, напомнив, что горадминистрации не создают самостоятельно штабы теробороны.

Министр обороны Алексей Резников тоже заявил, что это дело военных, а не мэров. Резникова поддержал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Учитывая конфликт Банковой с Кличко, реакция Минобороны закономерна. Как понятны и попытки столичного мэра под предлогом "вторжения" захватить инициативу по созданию новых военизированных формирований, которыми мэр планирует руководить", - пишет издание "Страна", которое полагает, что Кличко планирует обзавестись собственным отрядами для защиты своих интересов.

Телеграм-канал "Резидент" сообщает, что Кличко скоро ждет непростая борьба за власть в Киеве, а офис президента хочет любыми способами ослабить влияние мэра и ввести своих людей в управление городом. Мэру даже сделали предложение о разделе управленческих функций с функционерами офиса президента.

Теги: киев, виталий кличко, украина



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