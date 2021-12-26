27 Декабря 2021
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Происшествия СЗФО Санкт-Петербург
Юрий Хованский (2021) | Фото: t.me/operdrain

Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому

Следствие направило ходатайство об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, находящемуся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. Информация об этом опубликована в картотеке Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание суда назначено на 29 декабря, 15.00.

"Предмет представления, ходатайства, жалобы: об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению", - говорится на сайте.

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что следствие просит изменить меру пресечения блогеру Хованскому с ареста на запрет определенных действий.

Напомним, Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за песни о теракте в "Норд-Осте". Он был задержан 9 июня, на следующий день суд арестовал блогера на два месяца. Хованский признал вину и раскаялся.

В августе Росфинмониторинг включил блогера в перечень граждан, причастных к терроризму и экстремизму.

В ноябре Хованский в открытом письме из СИЗО пожаловался на шантаж со стороны следствия. По его словам, следователи пришли к нему, не уведомляя адвокатов, и потребовали дать показания, что он пел песню про Норд-Ост в 2018 году, а не в 2012 году.

Теги: юрий хованский, мера пресечения, оправдание терроризма



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