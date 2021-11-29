29 Ноября 2021
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Происшествия В России
Юрий Хованский (2021) | Фото: t.me/operdrain

Хованский пожаловался на шантаж со стороны следствия

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, в открытом письме из СИЗО пожаловался на шантаж со стороны следствия.

По словам Хованского, следователи пришли к нему, не уведомляя адвокатов, и потребовали дать показания, что он пел песню про Норд-Ост в 2018 году, а не в 2012 году.

Как пишет блогер, следствие якобы привлекло подставных свидетелей по делу. Также от него требуют отказаться от своих адвокатов и взять адвокатов следственной группы.

Как заявил Хованский, следователь пообещал, что, если он выполнит условия, дело передадут в суд, где блогер получит штраф и выйдет на свободу. Если Хованский откажется — ему дадут реальный тюремный срок. Кроме того, его девушке Марии угрожают проблемами в случае невыполнения условий следователей.

Ранее адвокаты Хованского пожаловались в прокуратуру на давление следствия.

Напомним, Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за песни о теракте в "Норд-Осте". Он был задержан 9 июня, на следующий день суд арестовал блогера на два месяца. Хованский признал вину и раскаялся.

В августе Росфинмониторинг включил блогера в перечень граждан, причастных к терроризму и экстремизму.

Теги: юрий хованский, призывы к терроризму, сизо



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