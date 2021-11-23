Адвокаты Хованского пожаловались в прокуратуру на давление следствия

Защита обвиняемого в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского подала жалобу в прокуратуру на действия следователя.

"К Хованскому без участия защитников явился следователь и предложил признать вину и отказаться от адвокатов", - сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук.

Адвокаты рассматривают это действие как неправомерное давление на подзащитного.

Напомним, Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за песни о теракте в "Норд-Осте". Он был задержан 9 июня, на следующий день суд арестовал блогера на два месяца. Хованский признал вину и раскаялся.

В августе Росфинмониторинг включил блогера в перечень граждан, причастных к терроризму и экстремизму.