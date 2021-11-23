Адвокаты Хованского пожаловались в прокуратуру на давление следствия

23 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило государству "дырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
Юрий Хованский (2021) | Фото: t.me/operdrain

Адвокаты Хованского пожаловались в прокуратуру на давление следствия

Защита обвиняемого в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского подала жалобу в прокуратуру на действия следователя.

"К Хованскому без участия защитников явился следователь и предложил признать вину и отказаться от адвокатов", - сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук.

Адвокаты рассматривают это действие как неправомерное давление на подзащитного.

Напомним, Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за песни о теракте в "Норд-Осте". Он был задержан 9 июня, на следующий день суд арестовал блогера на два месяца. Хованский признал вину и раскаялся.

В августе Росфинмониторинг включил блогера в перечень граждан, причастных к терроризму и экстремизму.



Теги: юрий хованский, призывы к терроризму



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.08.2021 15:05 Мск Хованского внесли в реестр лиц, причастных к терроризму или экстремизму
Ранее 14.07.2021 13:16 Мск Суд оставил блогера Хованского в СИЗО
Ранее 10.06.2021 20:49 Мск Суд арестовал блогера Хованского на два месяца
Ранее 09.06.2021 13:18 Мск Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму
Ранее 09.06.2021 12:14 Мск Депутат Госдумы Власов прокомментировал задержание Хованского
Ранее 09.06.2021 10:30 Мск Блогер Хованский задержан по делу о призывах к терроризму


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1917

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети