РБК: Свидетели по делу Хованского в прошлом работали в полиции

Следователи допросили троих петербуржцев в качестве свидетелей по делу блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно опубликованной в социальной сетях информации, двое из троих свидетелей в прошлом работали в полиции.

Все трое допрошенных утверждали, что в 2018 году случайно услышали песню Хованского на улице или в баре. Двое из них спустя 2,5 года независимо друг от друга нашли ее в интернете и пожаловались в Центр "Э".

По данным издания, все три протокола примерно наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев.

Дополнительные свидетели понадобились следствию, чтобы поддержать версию об исполнении песни в 2018 году, считает защита Хованского.

Сам Хованский утверждает, что песня единственный раз исполнялась в 2012 году, то есть срок давности привлечения к ответственности за содержавшееся в ней оправдание терроризма уже истек.

Напомним, Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за песни о теракте в "Норд-Осте". Он был задержан 9 июня, на следующий день суд арестовал блогера на два месяца. Хованский признал вину и раскаялся.

В августе Росфинмониторинг включил блогера в перечень граждан, причастных к терроризму и экстремизму.

В ноябре Хованский в открытом письме из СИЗО пожаловался на шантаж со стороны следствия. По его словам, следователи пришли к нему, не уведомляя адвокатов, и потребовали дать показания, что он пел песню про Норд-Ост в 2018 году, а не в 2012 году.