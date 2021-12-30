Следствие попросило продлить Хованскому запрет определенных действий

30 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Санкт-Петербург
Юрий Хованский (2021) | Фото: t.me/operdrain

Следствие попросило продлить Хованскому запрет определенных действий

Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Юрию Хованскому до 8 февраля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Накануне Куйбышевский районный суд Петербурга отпустил из-под стражи видеоблогера, обвиненного в оправдании терроризма, при этом избрав ему запрет определенных действий до 8 января. Из здания суда Хованский отправился домой.

Ему разрешили общаться с родителями и со своей девушкой, но запретили уходить из дома после 18:00 до 10:00 мск, посещать массовые мероприятия, пользоваться почтой, телефоном и интерном.

Также Хованскому запрещено подходить ближе, чем на 300 метров, к месту преступления. Речь идет о квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую причиной уголовного дела.

Отметим, 29 декабря заседание суда началось с задержкой. За несколько часов до заседания, в суд поступило сообщение от некоего "BORTNIKOV", который в грубой форме требовал выпустить Хованского из СИЗО, пишет Regnum.

Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за песни о теракте в "Норд-Осте". Он был задержан 9 июня, на следующий день суд арестовал блогера на два месяца. Хованский признал вину и раскаялся.

В августе Росфинмониторинг включил блогера в перечень граждан, причастных к терроризму и экстремизму.

В ноябре Хованский в открытом письме из СИЗО пожаловался на шантаж со стороны следствия. По его словам, следователи пришли к нему, не уведомляя адвокатов, и потребовали дать показания, что он пел песню про Норд-Ост в 2018 году, а не в 2012 году.

Сам Хованский утверждает, что песня единственный раз исполнялась в 2012 году, то есть срок давности привлечения к ответственности за содержавшееся в ней оправдание терроризма уже истек.

Теги: юрий хованский, запрет определенных действий



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.12.2021 13:05 Мск Суд получил письмо о минировании перед заседанием по делу Хованского
Ранее 26.12.2021 19:50 Мск Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому
Ранее 13.12.2021 12:12 Мск РБК: Свидетели по делу Хованского в прошлом работали в полиции
Ранее 29.11.2021 15:27 Мск Хованский пожаловался на шантаж со стороны следствия
Ранее 23.11.2021 15:56 Мск Адвокаты Хованского пожаловались в прокуратуру на давление следствия
Ранее 10.08.2021 15:05 Мск Хованского внесли в реестр лиц, причастных к терроризму или экстремизму
Ранее 14.07.2021 13:16 Мск Суд оставил блогера Хованского в СИЗО
Ранее 10.06.2021 20:49 Мск Суд арестовал блогера Хованского на два месяца
Ранее 09.06.2021 13:18 Мск Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму
Ранее 09.06.2021 12:14 Мск Депутат Госдумы Власов прокомментировал задержание Хованского
Ранее 09.06.2021 10:30 Мск Блогер Хованский задержан по делу о призывах к терроризму


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9799

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети