Следствие попросило продлить Хованскому запрет определенных действий

Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Юрию Хованскому до 8 февраля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Накануне Куйбышевский районный суд Петербурга отпустил из-под стражи видеоблогера, обвиненного в оправдании терроризма, при этом избрав ему запрет определенных действий до 8 января. Из здания суда Хованский отправился домой.

Ему разрешили общаться с родителями и со своей девушкой, но запретили уходить из дома после 18:00 до 10:00 мск, посещать массовые мероприятия, пользоваться почтой, телефоном и интерном.

Также Хованскому запрещено подходить ближе, чем на 300 метров, к месту преступления. Речь идет о квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую причиной уголовного дела.

Отметим, 29 декабря заседание суда началось с задержкой. За несколько часов до заседания, в суд поступило сообщение от некоего "BORTNIKOV", который в грубой форме требовал выпустить Хованского из СИЗО, пишет Regnum.

Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за песни о теракте в "Норд-Осте". Он был задержан 9 июня, на следующий день суд арестовал блогера на два месяца. Хованский признал вину и раскаялся.

В августе Росфинмониторинг включил блогера в перечень граждан, причастных к терроризму и экстремизму.

В ноябре Хованский в открытом письме из СИЗО пожаловался на шантаж со стороны следствия. По его словам, следователи пришли к нему, не уведомляя адвокатов, и потребовали дать показания, что он пел песню про Норд-Ост в 2018 году, а не в 2012 году.

Сам Хованский утверждает, что песня единственный раз исполнялась в 2012 году, то есть срок давности привлечения к ответственности за содержавшееся в ней оправдание терроризма уже истек.