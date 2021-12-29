Суд получил письмо о минировании перед заседанием по делу Хованского

Суд в Петербурге получил письмо о минировании перед заседанием по делу Юрия Хованского. В послании также содержатся требования выпустить блогера, передает РИА Новости.

Между тем, стало известно, что Хованского сегодня точно не выпустят из СИЗО. Следствие попросило смягчить ему меру, но с 8 января, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, следствие направило ходатайство об изменении меры пресечения блогеру - с ареста на запрет определенных действий.

Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за песни о теракте в "Норд-Осте". Он был задержан 9 июня, на следующий день суд арестовал блогера на два месяца. Хованский признал вину и раскаялся.

В августе Росфинмониторинг включил блогера в перечень граждан, причастных к терроризму и экстремизму.