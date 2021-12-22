Власти Пермского края выкупили УДС "Молот" у банкротящихся "Мотовилихинских заводов"

Власти Пермского края приобрели в краевую собственность УДС "Молот", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Покупателем дворца спорта стала "Корпорация развития Пермского края". Сделка состоялась в рамках конкурсного производства в виде открытых торгов у "Мотовилихинских заводов". Продажа спортивного объекта происходит по согласованному комитетом кредиторов порядку и условию продажи имущества.

Власти региона подчеркивают, что объект сохранит свою направленность и будет использоваться для проведения спортивных соревнований краевого, всероссийского и международного уровней.

"На сегодня легендарный УДС "Молот" является основной площадкой для проведения домашних матчей БК "Парма-Париматч" и ХК "Молот", соответствующей требованиям обеих лиг. Кроме того, это "дом" для сборной России по баскетболу, которая ежегодно проводит здесь квалификационные матчи. Поэтому "Молот" для региона крайне важный объект, который теперь мы сможем не просто поддерживать в нормативном состоянии, но и начать его модернизацию. Это важно как для профессиональных спортсменов, так и для детско-спортивных секций", - заявил губернатор Дмитрий Махонин.