В Перми вновь выставлено на торги имущество "Мотовилихинских заводов"

Недвижимость и земля ПАО "Мотовилихинские заводы" вновь выставлены на продажу. Озвучена общая стоимость имущества, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сообщение о проведении торгов появилось в карточке предприятия на "Федресурсе". Речь идёт о пяти лотах: земельных участках под шлакоотвал (общая начальная цена – 54,3 млн руб.), комплекс фасонного-стального литья (общая начальная цена – 170,9 млн руб.), объекте незавершённого строительства – литейном корпусе комплекса фасонного-стального литья (общая начальная цена – 24,1 млн руб.), административно-бытовом корпусе этого же комплекса (общая начальная цена – 100,4 млн руб.) и земле под многоквартирную застройку (общая начальная цена – 119 млн руб.). Общая стоимость имущества – 468,7 млн руб., и она будет поэтапно снижаться. В последнем периоде, 27 декабря 2021 – 10 января 2022 гг., она будет составлять 234,3 млн руб.

Напомним, 5 мая 2021 г. завод посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он заявил, что, если не помешают "объективные причины", "Мотовилихинские заводы" могут выйти из процедуры банкротства уже в 2022 г. Ранее "Ростех" полагал, что предприятие начнёт получать прибыль уже в 2021-ом. Отметим, текущие торги - не первые в истории предприятия.