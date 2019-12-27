"Мотовилихинские заводы" наймут 250 сотрудников, в том числе уволенных работников ЗиДа

"Мотовилихинские заводы" примут на работу 250 человек в связи с ростом объема производства в следующем году, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе завода Накануне.RU эту информацию подтвердили. "Мотовилихинские заводы" готовы трудоустроить работников других предприятий, в том числе тех, что кто трудился на заводе имени Дзержинского - напомним конкурсный управляющий ЗиД Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. Ожидается, что 792 сотрудника завода будут уволены из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г.

Как сообщалось ранее, 26 марта 2018 г. Арбитражный суд Пермского края признал "Мотовилихинские заводы" банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Отметим, что несмотря на банкротство, завод продолжает выполнять ГОЗ.

Предприятие "Мотовилихинские заводы", а также его дочерняя организация "Специальное конструкторское бюро" занимаются производством оружия и боеприпасов, в частности выпускают боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускает самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.

Дочерняя компания "Мотовилиха - гражданское машиностроение"- занимается производством нефтепромыслового оборудования.