Рабочие Мотовилихи пожаловались на увольнение руководства цеха ствольной артиллерии

Рабочие "Мотовилихинских заводов" (предприятие находится под управлением "Ростеха", производит РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган") жалуются на увольнение руководства цеха №2 и принятие на работу "дилетантов". В редакцию Накануне.RU поступило соответствующее обращение. На предприятии опровергают эти слова, говоря о том, что сказаны они человеком, который уволен с завода за профнепригодность.

Автор послания утверждает, что "уволено всё руководство цеха № 2, начальник участка №1, мастера".

"Уволены "зачинщики забастовки – станочники", приняты на работу в качестве руководства зоотехник и электротехник. Это в цех производства ствольной артиллерии! Они даже праздник День машиностроителя не признают. Набрали по объявлению специалистов: на станки глубокого сверления – сталеваров, электриков, слесарей. У этих "специалистов" нет профильного образования. Новое "руководство" ставит на станки и вперёд. Отсюда – массовое увеличение брака. А где соблюдение П.2.1.6 Правил внутреннего трудового распорядка предприятия? При приёме на работу требуется документ об образовании, а его нет. Может, пора проверить законность этих решений специалистам Роструда?" – сказано в обращении.

Мы уже писали, что ранее рабочие жаловались на снижение зарплаты и угрозу закрытия цеха №2. В их данным, в конце июня 2020 г. они устроили забастовку: отказывались выходить на работу до восстановления прежних условий труда. Однако руководство вроде бы не пошло навстречу коллективу и в скором времени организаторы забастовки были уволены, а убытки за несколько дней простоя цеха были вычтены из зарплат оставшихся сотрудников.

В пресс-службе "Мотовилихинских заводов" Накануне.RU сообщили, что работник, заявляющий об увольнении руководства цеха №2 и приеме на работу дилетантов, был уволен.

"За время работы у него были неоднократные нарушения трудовой дисциплины. Проработав на заводе сравнительно небольшой срок, работник не только не справился с обязанностями, но и, судя по его словам, абсолютно не разобрался в производственном процессе", - заявил нам пресс-секретарь предприятия Евгений Цвет.

По его словам, персонал в стратегические цеха "Мотовилихи" принимается исключительно с учетом соответствующих компетенций, необходимого образования и опыта работы. При необходимости, на производстве проводится регулярное обучение и повышение квалификации. В учебном центре "Мотовилихинских заводов" работники имеют возможность получить профессию по рабочим специальностям. Принятие на работу неквалифицированного персонала исключено.

Как заявил пресс-секретарь, информация об увольнении всего руководства цеха №2 абсолютно не соответствует действительности. "Произошла лишь смена отдельных руководителей, увольнение которых никак не сказалось на производственном процессе. Данные о массовом увеличении брака также является недостоверными. Все изделия, и особенно – военного назначения, проходят многократную проверку отделом качества, как на этапе производства, так и при сдаче готовой продукции. Вся продукция военного назначения предъявляется представителям госзаказчика (Министерство обороны РФ) и принимается ими в соответствии со всеми требованиями и нормативами", - сказал он.

Евгений Цвет уверяет, что на предприятии чётко соблюдают нормы трудового законодательства, рабочим выплачивают зарплату в полном объёме и без задержек, завод регулярно проверяют контролирующие органы на соблюдение норм действующего закона – Трудовая инспекция, Роспотребнадзор – никаких претензий с их стороны не выявлено. Все вопросы, касающиеся трудового законодательства, по данным Цвета, решаются совместно с руководством предприятия и профсоюзной организацией завод.

"Отдельно хотелось бы отметить, что восемь работников цеха №2 удостоены наград различного уровня за многолетний и добросовестный труд. Награды вручены на дне машиностроителя. Награждение происходило в присутствии средств массовой информации. Также в рамках праздника 10 работников "Мотовилихи" были отмечены почётными наградами, знаками за отличие и благодарностями президента, а также министерства промышленности и торговли и ГК "Ростех"", - подытожил Цвет.