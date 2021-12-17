17 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
пикет против QR-кодов, протест, митинг (2021) | Фото: Накануне.RU

"Выходить на улицу - право людей": Куйвашев высказался о QR-протестах

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев прокомментировал акции протеста против "ковидных" ограничений и QR-кодов, которые уже несколько недель проходят в регионе.
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Напомним, что ранее такие протесты прошли в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А в эту субботу планируется акция в Первоуральске.

Сегодня один из подписчиков Куйвашева в его Instagram спросил губернатора, почему тот разрешает проведение подобных мероприятий. При этом участников протестов анонимный подписчик обозвал "недоумными".

Глава региона ответил, что если заявка на публичную акцию подана в соответствии с законом, то запретить ее проведение никак нельзя.

"Выходить на улицу - это ведь право людей. Соглашаться или нет со звучащими лозунгами - дело каждого. Лично я совершенно точно не могу согласиться с тем, чтобы тема борьбы с COVID-19 использовалась какими бы то ни было силами для собственного пиара и привлечения сторонников", - рассказал Евгений Куйвашев.

Вместе с тем он признал, что меры профилактики ковида "доставляют определенные неудобства".

Напомним, ранее свердловский губернатор заявлял, что коронавирус теперь "останется с нами навсегда".

Теги: Куйвашев, протесты, губернатор



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