26 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
встреча Евгения Куйвашева с депутатами Госдумы (2020) | Фото: све.рф

Свердловский губернатор: коронавирус останется с нами навсегда

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев уверен, что коронавирус не исчезнет никогда.

Сегодня, отвечая на вопросы подписчиков у себя в Instagram, свердловский губернатор заявил, что ставить прививку от ковида раз в полгода (как это нужно делать сейчас) всю жизнь не придется.

"Когда нам, наконец, удастся победить пандемию, так часто прививаться уже не нужно будет. Но новая коронавирусная инфекция, совершенно очевидно, останется с нами навсегда. Как сезонный грипп, от которого прививаются раз в год", - считает Куйвашев.

Напомним, на сегодняшний день почти половина взрослых жителей Свердловской области имеет прививку от коронавируса. Власти региона заявляют, что нужно достичь показателя минимум в 60% привитых.

Теги: Куйвашев, коронавирус, пандемия



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