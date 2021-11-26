Свердловский губернатор: коронавирус останется с нами навсегда

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев уверен, что коронавирус не исчезнет никогда.

Сегодня, отвечая на вопросы подписчиков у себя в Instagram, свердловский губернатор заявил, что ставить прививку от ковида раз в полгода (как это нужно делать сейчас) всю жизнь не придется.

"Когда нам, наконец, удастся победить пандемию, так часто прививаться уже не нужно будет. Но новая коронавирусная инфекция, совершенно очевидно, останется с нами навсегда. Как сезонный грипп, от которого прививаются раз в год", - считает Куйвашев.

Напомним, на сегодняшний день почти половина взрослых жителей Свердловской области имеет прививку от коронавируса. Власти региона заявляют, что нужно достичь показателя минимум в 60% привитых.