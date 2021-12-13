В Первоуральске согласовали митинг против QR-кодов

В эти выходные в Первоуральске пройдет митинг против QR-кодов. Об этом Накануне.RU сообщила член партии КПРФ Наталья Крылова.

Протестная акция пройдет на Набережной "у танка". Согласно документу (имеется в редакции Накануне.RU), мероприятие согласовал лично глава Первоуральска Игорь Кабец.

Предполагается, что в митинге примет участие до 300 человек. Причиной послужили ответ губернатора Евгения Куйвашева на обращение жителей города не повышать плату на отопление выше норматива, а также введение QR-кодов в качестве коронавирусных ограничений.

Напомним, что вчера в Екатеринбурге прошел уже третий пикет против QR-ограничений. Больше всего жителей возмутило скорое введение детской вакцинации. Акция снова собрала свыше 300 граждан, но теперь уже в парке Чкалова.