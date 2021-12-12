Екатеринбуржцы на новой акции выступили против вакцинации детей

Жители Екатеринбурга собрались сегодня в парке Чкалова для проведения очередного массового пикета против QR-кодов, передает корреспондент Накануне.RU. Мероприятие согласованно МОБ и официально проводится в "защиту основ конституционного строя России", которые, по мнению активистов, нарушаются введением кодов.

В этот раз пикет снова собрал свыше 300 человек, многие из которых цитируют Конституцию. Одни выступают только за отмену QR-кодов, ограничивающих свободу людей, другие за отмену "добровольной" вакцинации, в особенности, детей и пенсионеров.

"Мы выступаем против принудительного медицинского вмешательства неизвестными препаратами, состав которых не озвучен, и которыми хотят прививать не только взрослых, но уже и беременных женщин после 22 недель, а также подростков 12-16 лет и детей с двух лет. Естественно, мы не можем на это не реагировать и должны высказать свою гражданскую позицию", - рассказала Накануне.RU одна из активисток Вера Петровна.

"Есть после вакцины состояния, за которые ни государство, ни медицина не несёт никакой ответственности: не выплачиваются никакие деньги, не даётся инвалидность, люди, у которых есть инвалидность, проходят все круги ада, детей не обследуют, не лечат бесплатно, если ребёнок серьёзно заболевает, препараты требуют купить. У студентов нет будущего, потому что их прививают, но в то же время не дают им практику, выводя на дистант. Государство должно нести ответственность за то, к чему принуждает. Как это было при Советском Союзе: если случался полиомиелит или ещё что-то, ребёнку пожизненно платили пенсию, проводились оздоровительные программы, давали ребёнку путёвку в лагеря. А сейчас наших детей хотят прививать, нас хотят прививать, и при этом ничего не обещают в случае, если с нами что-то случится. Детей не обследуют, нас не обследуют и ответственность брать не хотят. Так почему мы должны хотеть ставить непонятный препарат себе и нашим детям?" - поддержала её слова активистка Марина Коноплева.

Помимо плакатов, люди приносят куклы, выступая таким образом против вакцинации детей, и поют песни для поддержания товарищеского духа.

Как всегда, не обошлось и без жарких речей организатора пикета - юриста Ивана Волкова. В своём выступлении он обратился к властям с вопросами: "А что на самом деле творится в стране, к какому итогу ограничения прав и свобод людей могут привести народ?"





За последние шесть недель это уже третий пикет в Екатеринбурге, где собираются противники QR-кодов. В прошлые разы у ТЦ "Дирижабль" и КРК "Уралец" акции собрали тоже свыше 300 человек. Так, никто из противников уже не верит в добровольную вакцинацию, называя ее "добровольно-принудительной" и "средством губернатора для закрытия плана по вакцинации". Многие жалуются, что врачи не обращают внимания на противопоказания пациентов и не желают давать медотвод даже при сильной аллергии на препарат, диабете, проблемах с сердцем или онкологии. Есть те, кто потерял заработок после распоряжения начальства о необходимости привиться, и те, кто опасаются, что их детей могут не допустить к занятиям при введении в регион детской вакцинации.

Напомним, 7 декабря стало известно, что школьников Екатеринбурга могут начать прививать от коронавируса уже в ближайшее время. Об этом заявил начальник городского департамента образования Константин Шевченко. По его словам, речь идет о детях старше 12 лет. Более того, covid-вакцинация может быть включена в календарь обязательных прививок, детей хотят прививать "прямо в школах".