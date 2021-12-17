Режиссеру Сокурову не за что извиняться - Кремль

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не увидел поводов для извинений режиссера Александра Сокурова в дискуссии, которая состоялась у него с главной государства во время заседания СПЧ.

Ранее появились сообщения о том, что Сокуров направил главе СПЧ Валерию Фадееву письмо с извинениями за спор с Путиным, а также выразил опасения из-за поступающих в его адрес угроз.

"Мы считаем, что в ходе заседания и в ходе весьма и весьма интересной и содержательной дискуссии, которая имела место на заседании совета, не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений, - заявил Песков журналистам. - И также мы убеждены, что, тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова".

"Извиняться здесь не за что. Имела место дискуссия, реакция президента - несогласие президента, аргументированное им, имела место точка зрения Сокурова. Да, они не согласились, но это нормально, здесь не за что извиняться", - цитирует Пескова РИА Новости.

"Я не сомневаюсь, что если это (угрозы) будет происходить, то президент будет готов (вмешаться), я не сомневаюсь в этом, но также я убежден, что любое обращение в правоохранительные органы тоже не будет оставлено без ответа", - отметил представитель Кремля.

Напомним, слова Сокурова остро восприняло руководство Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым. Чеченский парламент попросил Следственный комитет проверить высказывания режиссера о возможном отделении северокавказских республик от России.