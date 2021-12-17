Кондуктор и глава транспортного предприятия Сургута извинились перед ребенком с ДЦП, которого высадили не на той остановке

Перед ребенком с ДЦП, которого в Сургуте высадили не на своей остановке, извинилась кондуктор автобуса №11 и лично директор сургутского автотранспортного предприятия СПОПАТ Игорь Артеменко, передает корреспондент Накануне.RU.

"От себя лично, от лица СПОПАТ, приношу искренние извинения молодому человеку и его родителям по поводу хамского поведения своих сотрудников. Надеюсь, что в дальнейшем такие случаи не повторятся. По крайней мере, мы приложим усилия, чтобы подобные инциденты в нашей жизни были искоренены", - видеообращение Артеменко опубликовано в местных telegram-каналах.

Следом за директором предприятия перед мальчиком извинилась кондуктор, которая вытолкала его из автобуса.

Ситуацию прокомментировал и глава города Андрей Филатов. Он сообщил, что об инциденте ему доложили спустя 10 минут после публикации поста матери ребенка.

"Мною сразу же инициирована служебная проверка. Комиссия анализирует материалы камер видеонаблюдения, видео, снятое пассажиром, также работает с участниками инцидента - это сотрудники АО "СПОПАТ". Но многое и так очевидно. Кондуктор уже отстранена от работы. С разбирательством не затянем. Безусловно, такие случаи недопустимы! Оправдания этому нет", - заявил градоначальник.

Напомним, вечером 10 декабря рейсовый автобус №11 проехал мимо остановки и не высадил пассажиров, одним из которых был 14-летний подросток с ограниченными возможностями здоровья. После того, как подросток выразил негодование пропуском остановки, кондуктор заставила его покинуть автобус и идти пешком, несмотря на имеющиеся у подростка ограничения двигательных функций.

Проверки также проводят правоохранители.