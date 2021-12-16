В Сургуте ребенка с ДЦП высадили из автобуса: водитель проехал его остановку

В Сургуте власти и прокуратура проводят проверку из-за высадки из автобуса ребенка с ДЦП. Об инциденте в своем Instagram сообщила мать ребенка, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной конфликта стало то, что водитель автобуса №14 проехал, не останавливаясь, мимо нужной мальчику остановки. Когда ребенок спросил, почему водитель не остановился, ему ответили, что он не стоял у двери. Мальчик начал записывать происходящее на телефон, кондуктор попыталась его выхватить, после чего стала вытаскивать ребенка из транспортного средства.

Мать мальчика сообщила, что у ее ребенка ДЦП, проблемы с походкой, дефекты речи и он не всегда может донести свои мысли до другого человека правильно. Она намерена привлечь виновных к ответственности.

На ситуацию уже отреагировали в администрации города. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута Накануне.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Свою проверку проводят также в прокуратуре.

"Прокуратура проводит проверку по факту сообщений СМИ о данном инциденте", - сообщили в пресс-службе ведомства.