16 Декабря 2021
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автобус, транспорт, общественный транспорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Сургуте ребенка с ДЦП высадили из автобуса: водитель проехал его остановку

В Сургуте власти и прокуратура проводят проверку из-за высадки из автобуса ребенка с ДЦП. Об инциденте в своем Instagram сообщила мать ребенка, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной конфликта стало то, что водитель автобуса №14 проехал, не останавливаясь, мимо нужной мальчику остановки. Когда ребенок спросил, почему водитель не остановился, ему ответили, что он не стоял у двери. Мальчик начал записывать происходящее на телефон, кондуктор попыталась его выхватить, после чего стала вытаскивать ребенка из транспортного средства.

Мать мальчика сообщила, что у ее ребенка ДЦП, проблемы с походкой, дефекты речи и он не всегда может донести свои мысли до другого человека правильно. Она намерена привлечь виновных к ответственности.

На ситуацию уже отреагировали в администрации города. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута Накануне.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Свою проверку проводят также в прокуратуре.

"Прокуратура проводит проверку по факту сообщений СМИ о данном инциденте", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги: водитель, автобус, ребенок, дцп, проверка



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