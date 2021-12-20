В Сургуте уволился водитель автобуса, который высадил ребенка с ДЦП не на той остановке

В Сургуте уволился водитель автобуса, который высадил ребенка с ДЦП не на той остановке. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в администрации Сургута.

Сообщается, что водитель ушел по собственному желанию.

Напомним, вечером 10 декабря рейсовый автобус №11 проехал мимо остановки и не высадил пассажиров, одним из которых был 14-летний подросток с ограниченными возможностями здоровья. После того, как подросток выразил негодование пропуском остановки, кондуктор заставила его покинуть автобус и идти пешком, несмотря на имеющиеся у подростка ограничения двигательных функций.

Проверки также проводят правоохранители.