Следком Югры заинтересовался высаженным в мороз из автобуса ребенком с ДЦП

В Югре следователи заинтересовались ситуацией с выдворением из рейсового автобуса подростка с ДЦП. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ведомство уточняет, что инцидент произошел вечером, 10 декабря.

"Рейсовый автобус №11 проехал мимо остановки и не высадил пассажиров, одним из которых был 14-летний подросток с ограниченными возможностями здоровья. После того, как подросток выразил негодование пропуском остановки, кондуктор заставила его покинуть автобус и идти пешком, несмотря на имеющиеся у подростка ограничения двигательных функций", - говорится в сообщении.

Напомним, о ситуации в соцсетях рассказала мать ребенка.