В Сургуте уволят кондуктора и водителя автобуса, из которого выгнали школьника с ДЦП

Кондуктора и водителя автобуса, из которого выгнали школьника с ДЦП, уволят после внутренней проверки департамента транспорта, сообщил telegram-канал Shot.

Кондуктор объясняет конфликт тем, что школьника были обязаны встречать родители. А высадить из салона его пришлось из-за того, что у нее и водителя заканчивалась смена. Дальше автобус шел в парк.

Как сообщало Накануне.RU, вечером, 10 декабря рейсовый автобус №11 проехал мимо остановки и не высадил пассажиров, одним из которых был 14-летний подросток с ограниченными возможностями здоровья. После того, как подросток выразил негодование пропуском остановки, кондуктор заставила его покинуть автобус и идти пешком, несмотря на имеющиеся у подростка ограничения двигательных функций.

Проверку проводят следком, прокуратура и администрация города.