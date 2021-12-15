В свердловском совете ветеранов вступились за барельеф Сталина на ОДО

Восстановление барельефа Иосифа Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге для многих стало неожиданных событием. Кажется, даже активисты, призывавшие к этому, не особо верили в успех. Лазерное изображение вождя транслировалось на стену ОДО общественниками ещё в конце прошлого года, а позже демонтаж барельефа назвали незаконным в Минобороны, которое и является собственником здания. И часто за такими "отписками" не следует никакого продолжения. Однако в этот раз монумент вдруг вернулся на место в ходе начавшейся реконструкции фасада. Ожидаемо в уральской столице нашлись и те, кому портрет главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны пришёлся не по душе. В соцсетях запестрели гневные комментарии, появилась и петиция с призывом убрать барельеф.

Тем не менее, даже среди тех, кто признаёт недостатки сталинской эпохи, многие недоумевают — почему, когда речь заходит о генералиссимусе Советского Союза, подчёркиваются лишь его ошибки? Ведь последние можно найти у каждого руководителя. Особое внимание сохранению изображения Сталина уделяют ветераны, считающие барельеф важным элементом сохранения исторической памяти.

Своим мнением о возвращении бюста генералиссимуса Победы поделился председатель совета Свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков.

"Хрущёв был плохой — ругаем, Сталин был плохой — ругаем, Брежнев был — ругаем застой, хотя у каждого руководителя есть свои положительные стороны. Наша молодёжь это всё видит, пройдёт десяток лет и скажут: "давайте убирать другие [памятники]". Некоторые заявляют, чего нам делать "кладбища", когда устанавливаются Аллеи Славы. Но на чём воспитывать нашу молодёжь? Словами? Мне кажется, нет. Свобода слова не должна нарушать свободу и мысли другого человека. Да, есть недостатки, можно поднимать эти вопросы, но будоражить общество — это, значит, кому-то надо", — рассказал в беседе с Накануне.RU Юрий Судаков.