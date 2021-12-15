В свердловском совете ветеранов вступились за барельеф Сталина на ОДО

15 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России
барельеф Сталина на ОДО (разрешение есть) (2021) | Фото: t.me/ve4ved

В свердловском совете ветеранов вступились за барельеф Сталина на ОДО

Восстановление барельефа Иосифа Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге для многих стало неожиданных событием. Кажется, даже активисты, призывавшие к этому, не особо верили в успех. Лазерное изображение вождя транслировалось на стену ОДО общественниками ещё в конце прошлого года, а позже демонтаж барельефа назвали незаконным в Минобороны, которое и является собственником здания. И часто за такими "отписками" не следует никакого продолжения. Однако в этот раз монумент вдруг вернулся на место в ходе начавшейся реконструкции фасада. Ожидаемо в уральской столице нашлись и те, кому портрет главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны пришёлся не по душе. В соцсетях запестрели гневные комментарии, появилась и петиция с призывом убрать барельеф.

Тем не менее, даже среди тех, кто признаёт недостатки сталинской эпохи, многие недоумевают — почему, когда речь заходит о генералиссимусе Советского Союза, подчёркиваются лишь его ошибки? Ведь последние можно найти у каждого руководителя. Особое внимание сохранению изображения Сталина уделяют ветераны, считающие барельеф важным элементом сохранения исторической памяти.

Своим мнением о возвращении бюста генералиссимуса Победы поделился председатель совета Свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков.

"Хрущёв был плохой — ругаем, Сталин был плохой — ругаем, Брежнев был — ругаем застой, хотя у каждого руководителя есть свои положительные стороны. Наша молодёжь это всё видит, пройдёт десяток лет и скажут: "давайте убирать другие [памятники]". Некоторые заявляют, чего нам делать "кладбища", когда устанавливаются Аллеи Славы. Но на чём воспитывать нашу молодёжь? Словами? Мне кажется, нет. Свобода слова не должна нарушать свободу и мысли другого человека. Да, есть недостатки, можно поднимать эти вопросы, но будоражить общество — это, значит, кому-то надо", — рассказал в беседе с Накануне.RU Юрий Судаков.

Теги: Сталин барельеф, Судаков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.12.2021 19:11 Мск В Екатеринбурге на здании Дома офицеров появился барельеф Иосифа Сталина
Ранее 05.03.2021 13:26 Мск В Екатеринбурге в день смерти Сталина нашли его давно потерянный барельеф
Ранее 27.01.2021 12:10 Мск Минобороны назвало незаконным демонтаж барельефа Сталина со здания ОДО
Ранее 21.12.2020 08:49 Мск В центре Екатеринбурга появился "призрак" Сталина


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8315

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказать с доставкой на дом беспроводной телефон для дома купить на официальном сайте магазина мвидео