16 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
акция Бессмертный полк, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Орлов предложил "не переводить в политическую плоскость" возвращение барельефа Сталина

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил возвращение барельефа Иосифа Сталина на здание Дома офицеров.

Напомним, барельеф располагался на фасаде башни ОДО до начала 1990-х годов, в неустановленное время он был демонтирован и утрачен. При этом само проведение работ было осуществлено без документальной фиксации, согласования и последующего расследования произошедшего. В январе 2021 года в Минобороны подтвердили, что барельеф убрали незаконно. Его вернули на место на днях с началом реконструкции здания ОДО.

Как рассказал Орлов на сегодняшней итоговой пресс-конференции, барельеф установлен на здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения.

Иосиф Сталин, барельеф(2021)|Фото: Вечерние ведомости

"Это собственность Министерства обороны. Здесь администрация никоим образом в процедуре согласования не принимает участие. Могу сказать свое личное мнение, как горожанина: каждая личность внесла свой вклад в историю нашего государства. Есть широкие общественные дискуссии о роли Сталина. Но все-таки, мы выиграли в Великой Отечественной войне, самой страшной войне, когда руководителем нашего государства был именно этот человек. В 50-х годах, когда был "культ личности", было принято решение о демонтаже", - напомнил Алексей Орлов.

Он отметил, что сейчас Минобороны было принято решение о восстановлении исторического облика здания.

"Переводить эти вопросы в политическую плоскость я бы не стал ни в коей мере", - добавил глава Екатеринбурга.

Напомним, что восстановление барельефа Иосифа Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге для многих стало неожиданных событием.

Теги: Орлов, Сталин, барельеф, Екатеринбург



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