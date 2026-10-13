ХК "Автомобилист" отправился на выезд без голкипера Галкина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" объявил состав на ближайшую выездную серию матчей. Ее пропустит один из основных голкиперов команды.

Уральцы сыграют в гостях с казахским "Барысом" (14 октября), омским "Авангардом" (16 октября), магнитогорским "Металлургом" (18 октября) и петербургским СКА (20 октября). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Автомобилиста", на этот выезд отправились 25 хоккеистов – 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

Вратари: Евгений Аликин, Никита Тулинов и Лоренс Зинаддин.

Защитники: Ярослав Бусыгин, Джесси Блэкер, Кейл Клэг, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьев, Джордан Гросс, Никита Трямкин и Илья Карпухин.

Нападающие: Даниэль Спронг, Анатолий Голышев, Александр Барабанов, Егор Черников, Адам Ружичка, Максим Денежкин, Дмитрий Исаев, Данил Гущин, Антон Слепышев, Артем Каштанов, Александр Кадейкин, Максим Тарасов, Александр Шаров и Роман Горбунов.

Как уточнили в клубе, по медицинским причинам выезд пропустит голкипер Владимир Галкин. Также команде пока не сможет помочь восстанавливающийся после травмы нападающий Никита Шашков.

Напомним, недавно главный тренер "Автомобилиста" Алексей Кудашов заявил, что его команда пропускает "странные голы".