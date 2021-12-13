В Екатеринбурге на здании Дома офицеров появился барельеф Иосифа Сталина

На здании Дома офицеров в Екатеринбурге появился барельеф Иосифа Сталина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О появлении барельефа стало сегодня, сообщают "Вечерние ведомости".

Напомним, барельеф Сталина располагался на фасаде башни Дома офицеров до начала 1990-х гг., в неустановленное время он был демонтирован и утрачен, при этом само проведение работ осуществлено без документальной фиксации, согласования и последующего расследования произошедшего.

В январе 2021 года в Минобороны подтвердили, что барельеф был убран незаконно. Его вернули на место с началом реконструкции здания ОДО.