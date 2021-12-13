13 Декабря 2021
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Иосиф Сталин, барельеф (2021) | Фото: Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на здании Дома офицеров появился барельеф Иосифа Сталина

На здании Дома офицеров в Екатеринбурге появился барельеф Иосифа Сталина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О появлении барельефа стало сегодня, сообщают "Вечерние ведомости".

Напомним, барельеф Сталина располагался на фасаде башни Дома офицеров до начала 1990-х гг., в неустановленное время он был демонтирован и утрачен, при этом само проведение работ осуществлено без документальной фиксации, согласования и последующего расследования произошедшего.

В январе 2021 года в Минобороны подтвердили, что барельеф был убран незаконно. Его вернули на место с началом реконструкции здания ОДО.

Иосиф Сталин, барельеф(2021)|Фото: Вечерние ведомости

Иосиф Сталин, барельеф(2021)|Фото: Вечерние ведомости

Теги: Дом офицеров, Иосиф Сталин, барельеф



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