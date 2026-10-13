В ряде регионов Украины ограничат электричество

"Укрэнерго" предупредила, что 13 октября в некоторых областях Украины будут ограничивать подачу электричества - с 06:00 и до конца дня. Об этом компания написала в своем Telegram‑канале в понедельник.

В этот день для предприятий и бизнеса введут графики ограничения мощности, а для всех потребителей - почасовые отключения. Уровень ограничений составит от 0,5 до 2 очередей.

В "Укрэнерго" объяснили, что меры нужны из‑за серьезных повреждений энергообъектов после ракетно‑дронных ударов. Еще в понедельник компания сообщала про похожие ограничения, но поменьше - на уровне 0,5-1,5 очереди.

По данным операторов, отключения сейчас действуют в Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве и Киевской области. При 2 очередях свет могут отключать в среднем на 8 часов в сутки, при 1,5 очереди - примерно на 6 часов. Такие графики работают с 6 октября - после масштабного удара по энергосистеме.

Ранее в Первомайском районе Владивостока из‑за аварии на подстанции "Улисс" без электричества остались более 24,5 тысячи человек - свет пропал в 142 многоквартирных и шести частных домах, а также в шести социальных объектах.