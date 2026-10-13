Игорь Седов на мероприятии в честь 70-летию Российского Союза ветеранов вручил благодарственные письма Городской Думы Астрахани

В Доме офицеров Каспийской флотилии в Астрахани прошло праздничное мероприятие, посвященное 70-летию со дня основания Российского Союза ветеранов.

Историческим предшественником организации был Советский комитет ветеранов войны, положивший начало системному ветеранскому движению в стране. За большой вклад в сохранение воинских традиций и патриотическое воспитание молодёжи организация была удостоена ордена Дружбы по Указу Президента РФ Владимира Путина № 597 от 24 августа 2026 года. В Астраханской области региональное отделение Союза объединяет ветеранов силовых структур и Вооруженных сил.

Юбилейный вечер собрал защитников Отечества разных поколений, участников боевых действий, представителей власти, силовых ведомств и общественников. В числе почётных гостей события был председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Обращаясь к собравшимся, спикер городского парламента подчеркнул, что астраханское отделение организации ведет важнейшую работу по патриотическому воспитанию молодёжи и оказывает всестороннюю поддержку ветеранам военной службы и участникам специальной военной операции. В знак признания заслуг Игорь Седов вручил Благодарности Городской Думы наиболее активным членам движения.

Торжественная часть мероприятия завершилась праздничным концертом с участием ведущих артистов региона.