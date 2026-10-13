Победы в премии «Промышленная робототехника» подтверждают потенциал Южного Урала как центра отечественной роботизации

Сразу три победы на международном форуме «Цифровые дни Иннополиса» в Казани одержали челябинские компании. Всего в федеральной премии «Промышленная робототехника» было 6 номинаций. Эта ежегодная отраслевая премия отмечает достижения российских предприятий, разработчиков, интеграторов, образовательных организаций и институтов развития, которые вносят значительный вклад в развитие отечественной промышленной робототехники.

В номинации «Лучший региональный институт развития» 1 место занял Центр промышленной роботизации Челябинской области. В номинации «Просветитель года» награду получил Челябинский кузнечно-прессовый завод. В номинации «Лучший образовательный проект в робототехнике» победу одержал Южно-Уральский государственный университет.

Южный Урал является одним из лидеров в развитии промышленной робототехники – стратегического направления развития российской промышленности. Напомним, президент России поставил задачу войти в число 25 ведущих стран мира по уровню роботизации.

Победа региона в трех престижных номинациях в очередной раз подтверждает потенциал Челябинской области как одного из центров отечественной роботизации.

Особое внимание развитию этих компетенций в регионе уделяет губернатор Алексей Текслер.

«Мы сформировали экосистему, которая позволяет не только разрабатывать робототехнические решения, но и интегрировать их практически в любое производство: от подготовки кадров и научных разработок до практического внедрения с поддержкой государства. Такой комплексный подход повышает производительность, усиливает конкурентоспособность нашей отрасли и вносит значительный вклад в технологическое лидерство страны», – отмечал ранее глава Южного Урала.

Отличительной чертой южноуральской модели промышленной роботизации является объединении технологических, методологических и организационных инструментов в единую систему поддержки предприятий, которая позволяет компаниям пройти весь путь от производственной задачи до внедрения робототехнического комплекса.

И статус Центра промышленной роботизации как «Лучшего регионального института развития» доказывает эффективность стратегии, реализуемой в регионе.

«Для нас эта награда - прежде всего доказательство правильности той стратегии, которую совместно проводят в регионе Правительство Челябинской области, включая профильные министерства и институты развития, в том числе региональные Минпром и Фонд развития промышленности, а также предприятия, интеграторы и технологические партнёры. Общими усилиями мы последовательно формируем модель, позволяющую компаниям пройти весь путь от производственной задачи до внедрения робототехнического комплекса. Важно, чтобы роботизация становилась не разовым проектом, а доступным инструментом повышения производительности и конкурентоспособности нашей промышленности. Мы поздравляем коллег с ЧКПЗ и ЮУрГУ с высокой оценкой на федеральном уровне их деятельности в этом направлении. Это наша общая победа, победа нашего региона как одного из центров российской робототехники», - подчеркнул генеральный директор АНО «Центр промышленной роботизации» Вячеслав Зырянов.

При поддержке регионального Минпрома ЦПР намерен продолжить расширение сотрудничества с предприятиями, разработчиками, производителями и интеграторами робототехнических решений, совершенствовать инструменты нефинансовой поддержки и содействовать тиражированию успешных практик внедрения промышленных роботов.

Напомним, ранее стало известно, что челябинская компания «Рэди Робот», специализирующаяся на комплексных решениях по автоматизации и промышленной робототехнике, заняла 8-е место в «Топ-10 малых компаний» рейтинга «ТехУспех - 2026».

Компания является разработчиком оборудования для конечной упаковки и паллетирования и интегратором автоматизированных систем. Компания производит автоматизированное и роботизированное оборудование: формирователи и заклейщики коробов, укладчики продукции, паллетайзеры и паллетообмотчики, транспортные системы и системы отбраковки для продукции и паллет.

Список российских быстрорастущих технологических компаний ежегодно составляют Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ и деловое издание «Ведомости», выявляя проекты с наибольшим технологическим лидерством на российском и глобальном рынках.

«Вхождение в топ-10 малых технологических компаний России по версии ВШЭ и «Ведомостей» - это не финал, а важный маркер для нас и рынка. Мы подтвердили, что движемся в верном направлении, инвестируя в разработки и предлагая реальные решения для автоматизации промышленности», - комментировал итоги рейтинга генеральный директор ООО «Рэди Робот» Денис Потепалин.