Победы в премии «Промышленная робототехника» подтверждают потенциал Южного Урала как центра отечественной роботизации

13 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Челябинская область
Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Победы в премии «Промышленная робототехника» подтверждают потенциал Южного Урала как центра отечественной роботизации

Сразу три победы на международном форуме «Цифровые дни Иннополиса» в Казани одержали челябинские компании. Всего в федеральной премии «Промышленная робототехника» было 6 номинаций. Эта ежегодная отраслевая премия отмечает достижения российских предприятий, разработчиков, интеграторов, образовательных организаций и институтов развития, которые вносят значительный вклад в развитие отечественной промышленной робототехники.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

В номинации «Лучший региональный институт развития» 1 место занял Центр промышленной роботизации Челябинской области. В номинации «Просветитель года» награду получил Челябинский кузнечно-прессовый завод. В номинации «Лучший образовательный проект в робототехнике» победу одержал Южно-Уральский государственный университет.

Южный Урал является одним из лидеров в развитии промышленной робототехники – стратегического направления развития российской промышленности. Напомним, президент России поставил задачу войти в число 25 ведущих стран мира по уровню роботизации.

Победа региона в трех престижных номинациях в очередной раз подтверждает потенциал Челябинской области как одного из центров отечественной роботизации.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Особое внимание развитию этих компетенций в регионе уделяет губернатор Алексей Текслер.

«Мы сформировали экосистему, которая позволяет не только разрабатывать робототехнические решения, но и интегрировать их практически в любое производство: от подготовки кадров и научных разработок до практического внедрения с поддержкой государства. Такой комплексный подход повышает производительность, усиливает конкурентоспособность нашей отрасли и вносит значительный вклад в технологическое лидерство страны», – отмечал ранее глава Южного Урала.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Отличительной чертой южноуральской модели промышленной роботизации является объединении технологических, методологических и организационных инструментов в единую систему поддержки предприятий, которая позволяет компаниям пройти весь путь от производственной задачи до внедрения робототехнического комплекса.

И статус Центра промышленной роботизации как «Лучшего регионального института развития» доказывает эффективность стратегии, реализуемой в регионе.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Для нас эта награда - прежде всего доказательство правильности той стратегии, которую совместно проводят в регионе Правительство Челябинской области, включая профильные министерства и институты развития, в том числе региональные Минпром и Фонд развития промышленности, а также предприятия, интеграторы и технологические партнёры. Общими усилиями мы последовательно формируем модель, позволяющую компаниям пройти весь путь от производственной задачи до внедрения робототехнического комплекса. Важно, чтобы роботизация становилась не разовым проектом, а доступным инструментом повышения производительности и конкурентоспособности нашей промышленности. Мы поздравляем коллег с ЧКПЗ и ЮУрГУ с высокой оценкой на федеральном уровне их деятельности в этом направлении. Это наша общая победа, победа нашего региона как одного из центров российской робототехники», - подчеркнул генеральный директор АНО «Центр промышленной роботизации» Вячеслав Зырянов.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

При поддержке регионального Минпрома ЦПР намерен продолжить расширение сотрудничества с предприятиями, разработчиками, производителями и интеграторами робототехнических решений, совершенствовать инструменты нефинансовой поддержки и содействовать тиражированию успешных практик внедрения промышленных роботов.

Напомним, ранее стало известно, что челябинская компания «Рэди Робот», специализирующаяся на комплексных решениях по автоматизации и промышленной робототехнике, заняла 8-е место в «Топ-10 малых компаний» рейтинга «ТехУспех - 2026».

Компания является разработчиком оборудования для конечной упаковки и паллетирования и интегратором автоматизированных систем. Компания производит автоматизированное и роботизированное оборудование: формирователи и заклейщики коробов, укладчики продукции, паллетайзеры и паллетообмотчики, транспортные системы и системы отбраковки для продукции и паллет.

Список российских быстрорастущих технологических компаний ежегодно составляют Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ и деловое издание «Ведомости», выявляя проекты с наибольшим технологическим лидерством на российском и глобальном рынках.

«Вхождение в топ-10 малых технологических компаний России по версии ВШЭ и «Ведомостей» - это не финал, а важный маркер для нас и рынка. Мы подтвердили, что движемся в верном направлении, инвестируя в разработки и предлагая реальные решения для автоматизации промышленности», - комментировал итоги рейтинга генеральный директор ООО «Рэди Робот» Денис Потепалин.

Теги: алексей текслер, промышленная робототехника, центр роботизации, южный урал


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети