21 Декабря 2020
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Голограмма Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге (2020) | Фото: Движение &quot;За Правду&quot;

В центре Екатеринбурга появился "призрак" Сталина

В уральской столице на здании Окружного дома офицеров появилось изображение Иосифа Сталина. Голограмма зеленого цвета, запечатлевшая вождя в его фирменном мундире, была сделана в годовщину рождения генералиссимуса. Визуально кажется, что в городе появился "призрак" советского руководителя.

Как рассказал Накануне.RU координатор движения "За правду" в Екатеринбурге Алексей Никифоров, такая акция была осуществлена именно на Доме офицеров в связи с тем, что ранее там располагался барельеф вождя.

Голограмма Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге(2020)|Фото: Движение "За Правду"

Голограмма "За Сталина" на Доме офицеров в Екатеринбурге(2020)|Фото: Движение "За Правду"

"Исторический факт: во время строительства и со дня открытия Дома офицеров в 30-40-х годах прошлого века на его фасаде располагался барельеф Иосифа Виссарионовича Сталина, который позже по политическим причинам был сначала закрыт, а впоследствии вовсе демонтирован. Мы хотим исправить эту историческую несправедливость и восстановить исторический архитектурный облик здания", - отметил инициатор акции.

Голограмма "За Правду" на Доме офицеров в Екатеринбурге(2020)|Фото: Движение "За Правду"

Напомним, в марте 2020 года активисты движения уже предлагали восстановить исторический облик барельефа Окружного дома офицеров (ОДО).

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В центре Екатеринбурга появился "призрак" Сталина

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Теги: Иосиф Сталин, барельеф, Дом офицеров, За правду



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