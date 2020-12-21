В центре Екатеринбурга появился "призрак" Сталина

В уральской столице на здании Окружного дома офицеров появилось изображение Иосифа Сталина. Голограмма зеленого цвета, запечатлевшая вождя в его фирменном мундире, была сделана в годовщину рождения генералиссимуса. Визуально кажется, что в городе появился "призрак" советского руководителя.

Как рассказал Накануне.RU координатор движения "За правду" в Екатеринбурге Алексей Никифоров, такая акция была осуществлена именно на Доме офицеров в связи с тем, что ранее там располагался барельеф вождя.

"Исторический факт: во время строительства и со дня открытия Дома офицеров в 30-40-х годах прошлого века на его фасаде располагался барельеф Иосифа Виссарионовича Сталина, который позже по политическим причинам был сначала закрыт, а впоследствии вовсе демонтирован. Мы хотим исправить эту историческую несправедливость и восстановить исторический архитектурный облик здания", - отметил инициатор акции.

Напомним, в марте 2020 года активисты движения уже предлагали восстановить исторический облик барельефа Окружного дома офицеров (ОДО).