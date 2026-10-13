ЕС создаст механизм чрезвычайной безопасности

Руководство ЕС инициирует создание специального Протокола о чрезвычайной безопасности. Он нужен для ускоренного проведения совещаний и выработки совместных контрмер при появлении потенциальных опасностей. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Заявление прозвучало по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Стороны уделили особое внимание внутренней безопасности ЕС и методам борьбы с гибридными атаками. В числе возможных шагов Каллас упомянула сужение возможностей для передвижения дипломатических работников из России, сокращение выдачи туристических разрешений россиянам, а также скорейшее принятие ограничений на въезд для лиц, ранее проходивших службу в рядах ВС РФ.

Ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет заниматься подготовкой новой стратегии безопасности ЕС, отодвинув от этого Каллас. В последние годы работа дипломатической службы ЕС все чаще подвергается критике из-за неспособности оперативно реагировать на глобальные вызовы. Также сообщалось, что в странах ЕС, включая Францию и Германию, обсуждают радикальную реорганизацию дипломатического ведомства ЕС из-за неудачного руководства Каллас.