Госдума лишила Рашкина неприкосновенности и дала согласие возбудить на него уголовное дело

Депутаты Госдумы сегодня большинством голосов сняли депутатскую неприкосновенность с коммуниста Валерия Рашкина и разрешили возбудить на него уголовное дело по статье о незаконной охоте.

Также парламент дал согласие на проведение обысков дома и на работе у Рашкина, на возбуждение в отношении него административного производства и на возможность наложения на него судом меры пресечения в виде ограничения определенных действий.

Против проголосовали члены фракции КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" голосовали за лишение Рашкина неприкосновенности.